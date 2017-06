Arbejdsretten afgør de sjællandske portørers skæbne

Er det i orden, at portørerne i Region Sjælland har strejket de seneste dage? Og var det i orden, da regionen tidligere på måneden gav omkring 20 portører besked om enten at tage en efteruddannelse eller at blive fyret?

Både i sidst uge og i denne uge har portører på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Slagelse, Næstved og Nykøbing Falster nedlagt arbejdet.

Det er sket i strid med overenskomsten, og derfor vil de højst sandsynligt blive pålagt at vende tilbage til arbejdet - muligvis skal de også betale en bod.

Uanset hvad forventer FOA's forbundsformand, Dennis Kristensen, at den del af konflikten hurtigt vil blive behandlet af Arbejdsretten. Mere langtrukket kan det blive i striden om den varslede massefyring.

- Vi mener, at det er et misbrug af regionens ledelsesret og et brud på de muligheder, regionen har for at lægge pres på medarbejdere. Jeg håber derfor meget, at vi får medhold.

- Ellers har danske arbejdsgivere godt nok meget vide rammer for at sætte medarbejderne en pistol for panden og tvinge dem til at skifte til noget helt andet, end de er ansat til, siger Dennis Kristensen.

Kernen i striden handler om, at Region Sjælland vil have portørerne til at tage en uddannelse som serviceassistent. Det vil betyde, at portørerne skal løse flere opgaver, blandt andet rengøring.

Regionen gav tidligere på måneden 22 portører et varslingsbrev. Heri fik de at vide, at de ville blive fyret, hvis de nægtede at tage efteruddannelsen. Det udløste vrede og siden strejke.

Strejken har medført, at en række undersøgelser og operationer på sygehuse i Region Sjælland er blevet aflyst. Akutte og livsvigtige indgreb er blevet gennemført.

Det er FOA's paraplyorganisation LO, der møder op i Arbejdsretten på portørernes vegne. Danske Regioner møder for Region Sjælland.