Anmeldelse: Perlerne stråler i årets revy i Rødvig

Patina er nemlig ingen skam, se bare aftenens stjerne, Anne Karin Broberg, som i år kan fejre sit 30. år på de danske revy- og musikscener. Hun bærer rollen som diva med stil og selvironi, så det er en fornøjelse. Hendes jazzede sangstemme og hendes overlegne mimik er lige til at læne sig tilbage i, Anne Karin Broberg ejer scenen og fastholder publikums blik - og så får hun lov til at levere flere af aftenens bedste numre.

Revyen er en festlig perlerække, hvor vi kan spejle os og grine både de lette grin, de fjollede, de nostalgiske og et par stykker, der måske bliver siddende og stikker lidt. Sådan skal revy være, og de fleste numre bliver velfortjent genudsendt, som Matador, i nyrestaurerede udgaver. Og årets revy bidrager endda med en ekstra perle til rækken af danske revyklassikere. Derfor får den fire fine stjerner at smykke sig med.

Resten af holdet er nu også ganske skarpt: Christine Gaski slår smut med øjnene, har smil i kinderne og leverer den rette kække blanding af uskyld og lummer revystil, som skal til, og så har hun en dejlig stemme, særligt når hun synger sammen med Kasper D. Gattrup - de to klæder hinanden. Også Gattrup leverer, ikke mindst som Scorekongen - »er du klar til parforhold, så er jeg din buksetrold«, synger han med herlig falsk stemme, stor selvtillid og livremmen oppe under armene. Instruktør Max Hansen er på scenen en klippe og et fjæs. Han er simpelthen god at se - og høre - på. Og skønt lidt hæs leverer han PH's klassiker, »I dit korte liv«, som blev opført af Liva Weel i 1941, med stor intensitet og styrke. Han ser os i øjnene og minder os om at "verden har hadet mere end nok", og at vi skal være til stede i livet, mens vi har det.