Den kommende tids vejr spiller en afgørende rolle for, om 30årige Allan Jensen og hans familie får en god eller dårlig hvede-høst. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Allan håber på sol over høsten

Sjælland - 31. juli 2017 kl. 12:17 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun ferierende danskere, der lige nu går og spejder efter solen og højere temperaturer. Det samme gælder også de sjællandske landmænd.

Efter en periode med ustadigt vejr og regn, vil landmændene gerne have sol, der kan sikre en god høst, når mejetærskerne for alvor skal tage fat i de kommende ugers tid. Det skriver DAGBLADET.

Blandt dem er Allan Jensen, driftsleder for planteavlen på Askelygård ved Roskilde, der ejes af hans mor og far, Marianne og Hans Chr. Jensen.

- Vi har høstet vores vinterbyg, og der gik det rimeligt for os, faktisk over middel. Vi mangler dog stadig størstedelen, da vi først i næste uge eller næste uge igen skal høste raps og hvede. Og der er vi spændte. Vi fik 57 millimeter vand fra torsdag til søndag i uge 29, og kommer der pludselig 30 millimeter regn mere på kort tid, kan vi godt få problemer med at afgrødens kvalitet forringes og markerne bliver fedtede, siger han til avisen.

Allan Jensen er dog forberedt på, at høsten kan ende i regn.

- Hvis landmanden selv skal bestemme, er der solskin, når man skal høste. Så undgår man, at høsten bliver skadet og at maskinerne kører rundt i våd og tung jord, som gør det svært at høste og måske ødelægger høsten endnu mere. Men vi kan ikke gøre andet end se tiden an. Det er naturen, der bestemmer, og den snyder ofte én, siger han.

Også Ole Schou, planteavlskonsulent i det sjællandske landbrugsrådgivningsselskab Vkst, håber på sol og sommer.

- Hvis vi kan få sol og sommer de næste tre uger, bliver alle glade. Vi har fået den regn, vi skal have. Vi planteavlskonsulenter går faktisk rundt lige nu og synes, det er lidt for spændende. Der er rigtig mange penge på spil for landmændene, siger Ole Schou.

Han vurderer, at udbyttet af årets høst vil være meget forskelligt fra landsdel til landsdel såvel som fra landmand til landmand.

Ølbyg som svinefoder

Det ustadige sommervejr har dog allerede givet en del bekymringer hos de landmænd, der har malt-byg på deres marker.

Er høsten god kan kornet sælges til ølproduktion. Er kornet af dårlig kvalitet kan det kun sælges som grisefoder til en pris, der er 30 procent lavere.

- På maltbyg-markerne vil høsten blive generet af grøn-skud i kornet. Det vil sige, at kornet egentligt er modnet, hvorefter det begynder at gro igen. Det sker, fordi vi først har haft en tør periode efterfulgt en fugtig periode. Men hvor meget, det vil genere afhænger af vejret i den kommende tid, siger Ole Schou.