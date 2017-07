Albansk mand fængsles for overfald på homoseksuelt par

Simon Schelde og hans kæreste var på vej fra København til Jylland. De satte sig i sæderne over for den albanske mand og udvekslede et kindkys.

Et yngre homoseksuelt par blev overfaldt af en albansk mand i et tog. Han er nu blevet varetægtsfængslet til 25. juli.

Det blev åbenbart for meget for manden, der valgte at rejse sig og spytte på Simon Schelde.

- Efter kort at have mistet fatningen, rejser jeg mig op, henvender mig til manden og spørger, hvad hans problem er. Det kvitterer han med et knytnæveslag i mit hoved, skriver Simon Schelde i et opslag ifølge TV2 Lorry.

Flere passagerer i kupéen greb ind og sammen med DSB-ansatte formåede de at holde manden fast, indtil toget ankom til Høje Taastrup, hvor politiet ventede.

Senioranklager Tina Fugl fra Københavns Vestegns Politi fortæller, at manden er blevet varetægtsfængslet.

- Den sigtede nægter sig skyldig, men retten har varetægtsfængslet ham til 25. juli. Dels fordi der var vidner til episoden, og dels fordi han er udenlandsk statsborger, og der er begrundet frygt for, at han vil forsøge at forlade landet, siger hun til TV2 Lorry.

Manden, der var taget til Danmark for at besøge en ven, er ifølge Tina Fugl sigtet for at have spyttet og slået.

- Men straffelovens paragraf 81 nummer seks gør det til en skærpende omstændighed, fordi der er tale om, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro og seksuelle orientering - her er der tale om det sidste, siger hun til TV2 Lorry.

En årsrapport fra Rigspolitiet viser, at 274 sager blev registreret som hadforbrydelser i 2016. 45 af dem var var seksuelt orienteret, og langt de fleste var rettet mod homoseksuelle.

Tina Fugl mener ifølge TV2 Lorry, at sagen vil komme for retten inden længe, da der er tale om en voldssag.