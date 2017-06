Alarmcentral på Næstved Sygehus skal terrorsikres

Hans partifælle Jens Ravn, der er formand for udvalget for det nære sundhedstilbud, som blandt andet tager sig af ambulancekørsel, er mere rolig.

- Vi har i 2013 fået foretaget en risikovurdering af Præhospitalt Center. Det handler blandt andet om, at kommunikationen skal kunne foregå sikkert, elevatorer og trapper skal være videoovervågede. Og en placering øverst - uden etager ovenover - er sikkerhedsmæssigt fornuftig. Det er sværere at skyde ind ad vinduerne på 13. etage, sagde Jens Ravn.

- Det er vigtigt, at det sker. før vi kommer for langt. Hvis det nu viser, at det ikke kan lade sig gøre at placere Præhospitalt Center øverst, så skal vi helst ikke have solgt alle bygninger i yderkanten af sygehuset fra, sagde Kirsten Rask.