Akutte sygeplejersker skal på træningslejr hvert år

Sjælland - 13. februar 2017 kl. 10:52 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle akutsygeplejersker på de fire akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. bliver trænet, så de mestrer de samme faglige udfordringer.

Hvert år er alle på en kompetencedag, hvor de cirkulerer mellem forskellige stationer, hvor de afprøver deres kunnen og lærer nyt af kollegerne.

Det er helt specielt for Region Sjælland, at alle efter tur får samme træning.

- Når man ellers er på efteruddannelse, er det tit svært at få det omsat i praksis, når man igen er på job. På denne her måde sikrer vi os, at alle får samme kompetencer. Det er en metode, der vækker stor opmærksomhed i resten af Danmark, og de steder i udlandet, hvor vi har været ude for at vise, hvordan vi gør, fortæller Poul Mossin, der er ledende oversygeplejerske på akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital Køge.

Sygeplejerske Maria Luffe er en af dem sn.dk møder i hospitalets store auditorium, hvor akutafdelingen i Køge holder kompetencedag.

- Vi er jo rigtig mange sygeplejersker i akutafdelingen med mange forskellige baggrunde, så det er rigtigt fedt, at vi får ensrettet det, vi går og gør. Så når man kommer som patient, er det lige meget, om man møder sygeplejerske et, to eller tre. Og på kompetencedagen får vi talt om tingene, måske er der en smartere måde at gøre noget på, siger Maria Luffe, der har fire års erfaring.

Mens hun og de andre cirkulerer mellem 'stationerne' med en time til at løse opgaverne hvert sted, er blandt andre Benedikte Gjedde på job i akutafdelingen.

Hun har over 30 års erfaring, men er også begejstret for kompetence-udviklingen, der kører på andet år.

- Vores fag ændrer sig hele tiden, og akutområdet er et kæmpeområde, siger Benedikte Gjedde.

Inden kompetencedagen har sygeplejerskerne forberedt sig med et større materiale for hvert af årets udvalgte trænings-områder. Metoden er udviklet i samarbejde med et sygehus i Boston.

Region Sjælland overvejer at udvide ordningen, så også de medicinske sygeplejersker på regionens sygehuse får ensartet intern uddannelse.