Mens RenoNorden forsøger at finde en løsning på selskabets økonomiske problemer, forbereder kommunerne nødplaner i tilfælde af skraldegigantens konkurs.

Affaldskæmpe i krise - Risikerer »totalt kollaps«

Sjælland - 17. maj 2017 kl. 07:30 Af Simon Christiansen

Mens problemerne tårner sig op i den internationale renovationskæmpe RenoNorden, forbereder kommunerne sig på det »værst tænkelige scenarie«.

Efter sidste år at have tabt flere hundrede millioner kroner på dårlige affaldskontrakter, og efter i januar at have testet investorernes tålmodighed til bristepunktet ved at udvande aktierne, er den nu gal igen.

RenoNorden, der håndterer affaldet i 20 kommuner på Sjælland, har taget et tab på yderligere 300 millioner kroner i årets første tre måneder, fordi kontrakterne var endnu mindre profitable end tidligere antaget. Dermed er faren for en konkurs blevet reel.

- Risikoen for et totalt kollaps er bestemt til stede, det kan man ikke negligere, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i investeringsbanken Nordnet og oplyser, at selskabet snart skal ud at finde penge igen, hvis det skal undgå at gå konkurs.

Thomas Hopp er kundedirektør i forsyningsvirksomheden Fors, som håndterer en del af forsyningen i Holbæk, Lejre og Roskilde og bruger RenoNorden til affaldshåndteringen.

Han understreger, at der ikke i øjeblikket er problemer med selskabets drift eller kvalitet og forventer derfor også, at RenoNorden finder en løsning på de økonomiske problemer. Men han fortæller samtidig, at Fors internt forbereder sig på andre scenarier.

- Vi kan også godt se på tallene, at det ikke ser så positivt ud, siger han og fortsætter:

- Det får os til at sige, at det må vi forberede os på bedst muligt, hvis den værst tænkelige situation skulle indtræffe. Det har vi en beredskabsplan for.

RenoNorden har tegnet kontrakt med cirka en tredjedel af alle Danmarks kommuner, og en eventuel konkurs vil derfor få efterspørgslen til at eksplodere hos landets andre leverandører. Den situation har man dog også med i overvejelserne hos Fors.

- Den situation ville være alvorlig for alle de berørte kommuner, siger Thomas Hopp.

Er det noget, I har forberedt jer på?

- Ja. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra RenoNorden.

Fakta: Her opererer RenoNorden:

- Roskilde

- Ringsted

- Køge

- Holbæk

- Slagelse

- Kalundborg

- Odsherred

- Stevns

- Solrød

- Greve

- Høje-Taastrup

Samt ni kommuner i Hovedstaden og Nordsjælland