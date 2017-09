Udrulningen af sundhedsplatformen i Region Hovedstaden, her på Hvidovre Sygehus, har indtil videre mødt store bump på vejen, ligesom de besparelser, man regnede med at kunne høste på platformen, er udeblevet. Den situation ønsker politikerne i Region Sjælland ike at ende i. Foto: Peter Erlitz

50 mio. ekstra imod sundhedsplatform-kaos

Det står klart efter et flertal i regionsrådet bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, De Radikale, Socialdemokraterne og SF har netop indgået en budgetaftale for næste år. Bufferpuljen der nu lyder på i alt 110 millioner kroner skal sikre ekstra personale, når platformen går i luften såvel som oplæring af læger, sygeplejersker og lægesekretærer i at bruge systemet.

- Læringen fra Region Hovedstaden er, at systemet virker, men at det tager tid for personalet at lære det nye system ordentligt at kende. Derfor afsætter vi penge til at få ekstra personale-ressourcer i den periode, systemet rulles ud. Det skal sikre ekstra hænder og ressourcer til støtte af personalet, så udrulningen sker i et godt arbejdsmiljø, siger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland (V) til avisen.