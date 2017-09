Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

10 isoleringsfirmaer er politianmeldt

Sjælland - 01. september 2017 kl. 11:23 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regulær varm luft var det Birthe Christoffersen i Sorø fik, da hun betalte for at få hulmursisoleret sit hus.

Og hun er blot en ud af en lang række husejere landet over, som ufrivilligt har lagt vægge til omfattende uregelmæssigheder.

I marts foretog Energistyrelsen en særkontrol, der viste fejl i 37 ud af 62 stikprøver. som havde modtaget tilskud til hulmursisolering under energispareindsatsen. Det fik energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) til i juni at lukke permanent ned for tilskud til hulmursisolering.

Yderligere har Energistyrelsen netop politianmeldt 10 isoleringsfirmaer for bedrageri.

- Det glæder mig, at Energistyrelsen er gået så aktivt ind i arbejdet med at få ryddet op i det her modrads. Nu vil det være op til politiet at afgøre, om der skal gås videre med de 10 anmeldte sager, udtaler Lars Chr. Lilleholt i et skriftligt svar.

Socialdemokraternes energiordfører Jens Joel er en af de politikere, som har presset på for at få undersøgt området og blandt andet kaldt ministeren i samråd. Han har længe været klar over, at forholdene med hulmurisolering var alvorlige:

- Der har tilsyneladende ikke bare har været tale om mangelfuld overholdelse af regler, men muligvis bedrageri. Jeg er glad for, at Energistyrelsen tager action på det. Og nu er det selvfølgelig op til politiet. Men hvis det havde fået lov til at fortsætte, havde det ødelagt mulighederne for de firmaer, som overholder reglerne, siger Jens Joel og tilføjer:

En række mindre håndværksmestre i isoleringsbranchen dannede brancheorganisationen Dansk Isolerings Garanti ud fra mistanken om, at flere større konkurrenter gik med urent trav. Talsmand Frederik Glob fra Vordingborg glæder sig over, at Energistyrelsen endelig har taget konsekvensen af mistanken om snyd og bedrag med hulmursisolering.

- Jeg synes bare, det er ærgerligt, at der skal gå to et halvt år fra vi første gang gjorde opmærksom på, at der er noget rivende galt. Det andet problem er, at man har undersøgt en håndfuld firmaer. Men der er 500 isoleringsfirmaer i Danmark. Det burde have undersøgt meget bredere og systematisk, siger Frederik Glob.