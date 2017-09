Ifølge Tryg-undersøgelse har knap hver 10. installeret overvågningskamera i hjemmet, og mere end hver tredje har alarm. Foto: Jane Villadsen.

- Overvågning er som at have et baseball bat

Sjælland - 01. september 2017

To indbrud på kort tid i huset, hvoraf den ene gang også gik ud over familiens bil. Læg dertil fodspor og cigaretskodder ved huset og i haven, når familien tog af sted om morgenen og kom hjem fra arbejde.

Det var, hvad 35årige Jeanne Schmøde fra Solrød Strand og hendes familie ofte oplevede tidligere. Det var utrygt, og derfor valgte Jeanne og hendes mand for seks år siden at skaffe sig en alarm og siden hen også videoovervågning.

- Når man først har haft indbrud og alt er rodet igennem uden at naboerne har hørt noget, er det ikke rart at komme ind i indkørslen eller i haven til cigaretskodder, når ingen af os ryger. Så vi endte med at anskaffe os alarm med rumsencor og siden et kamera, fortæller til Sjællandske.

Siden da har familien ikke oplevet indbrud. Og kun en enkelt gang har de opdaget fremmede fodspor i haven.

Hun er godt klar over, at alarmer og overvågning ikke er en garanti mod indbrud. Men det har øget familiens tryghed, føler hun.

- Man kan sige, overvågningen svarer til at have et baseballbat liggende, hvis nogen bryder ind. Det forhindrer ikke folk i at komme ind, kan man sige. Men for os har det øget trygheden, siger Jeanne Schmøde.

Den øgede tryghed giver sig ikke kun udslag i, at naboerne kan høre, hvis alarmen går. Hun og hendes mand får også en SMS, når alarmen går. Det er enkelte gange sket ved en fejl, eksempelvis når strømmen er røget i området.

- Selv om det har været irriterende. Men samtidig kommer indbrud ikke længere som en kedelig overraskelse, når man kommer hjem med børnene i hånde. Vi kan undgå, at børnene skal komme hjem til et gennemrodet hus. Når vi har fået sms har den ene taget et andet sted hen med børnene, mens den anden er taget hjem for at se, hvad der er sket, siger hun.