Dere r i alt 53 brune turistskilte rundt om i landet. Står det til transportminister Hans Christian Schmidt skal der gerne endnu flere skilte op. Nu skal de regionale udvalg i gang med at se på og vurdre, hvilke nye attraktioner der kan få et skilt. Foto: Jørgen SKjoldan.

- Man behøver ikke frygte brune skilteskove

Udvalget skal i de kommende måneder udvælge nye seværdigheder og turistattraktioner, der fortjener et turistskilt ved de sjællandske motorveje. Startskuddet sker officielt ved et fyraftensmøde torsdag eftermiddag på Hotel Scandic i Roskilde, hvor også transportministeren deltager. Det skriver DAGBLADET og Nordvestnyt.

I dag er der 53 seværdigheder over hele landet, der har et brunt turistskilt, heraf 14 i Region Sjælland.

Selv om der nu lægges op til, at der skal være flere skilte, skal bilisterne ikke forvente, at der fremover kommer en brun skilteskov langs motorvejene. Dels må der maksimalt være et skilt pr. afkørsel, og dels er det ikke hvem som helst, der kan få et skilt sat op, lyder det fra udvalgets formand, Flemming Damgaard Larsen.

- Det er ikke meningen, at der skal være en skilteskov eller et skiltevirvar. Det handler om at synliggøre de attraktioner, der findes. Der skal vi prioritere. Det er klart, at hvis der kommer forslag ind om meget snævre kommercielle interesser, vil det formentlig vige for andre attraktioner. I min optik bliver det parametre som samfundsmæssig væsentlighed, kendthed og antal besøgende, der spiller ind, siger han til aviserne.