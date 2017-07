- Vi er forpligtet til at skabe lige gode sundhedsforhold for folk i hele regionen, og derfor har jeg aldrig været voldsomt optaget af, hvor hovedsygehuset kom til at ligge, siger Peter Jacobsen (DF). Foto: Peter Andersen

- Jeg kan stemple ind fra dag et

Det er han, trods udfordringerne med at skaffe speciallæger nok og det seneste slag i ansigtet - Styrelsen for Patientsikkerheds påbud mod, at Slagelse Sygehus kan behandle akutte neurologiske patienter.

- Ja, det er ikke sygehusplanens skyld, at vi mangler speciallæger. Det var den rigtige sygehusplan, vi endte op med. Vi er forpligtet til at skabe lige gode sundhedsforhold for folk i hele regionen, og derfor har jeg aldrig været voldsomt optaget af, hvor hovedsygehuset kom til at ligge. Det var vigtigt for mig, at de allerfleste i regionen kan komme til et akutsygehus inden for 50 kilometer, siger Peter Jacobsen.