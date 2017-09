Se billedserie Christine Antorini (S), der er formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, var mandag på besøg hos Chr. Hansen i forskerparken Scion DTU. Her viser forskningsdirektør for Chr. Hansen Esben Laulund et af virksomhedens laboratorier frem for Antorini.

Virksomheder vil charme politikere

Med et højere fradrag på forskning og udvikling på dansk jord vil der kunne skabes økonomisk vækst og flere job. Det mener 14 danske virksomheder, som er gået sammen i kampagnen »rig på idéer«, som skal skabe politisk opmærksomhed omkring sagen. Derfor havde en af kampagnens virksomheder, Chr. Hansen i forskerparken Scion DTU i Hørsholm, mandag inviteret formanden for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, Christine Antorini (S), på besøg. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- Vi vil gerne sætte fokus på, hvordan vi skaber de bedste rammebetingelser for forskning og udvikling i Danmark, for vi tror, at det i virkeligheden er den nemmeste og mest fokuserede måde at opnå skabelse af arbejdspladser og vækst i samfundet, så vi fortsat kan følge med i den internationale konkurrence, sagde økonomidirektør i Chr. Hansen Søren Westh Lonning og nævnte desuden, at nogle lande har skattefradrag på forskning og udvikling på helt op til 300 procent.

Regeringen har i forbindelse med sit skatteudspil foreslået et fradrag på 110 procent varigt fra 2026 med en indfasning fra 2020, mens Christine Antorinis parti, Socialdemokratiet, før sommeren præsenterede en vækststrategi, hvor man lægger op til at bruge halvanden milliard på blandt andet at hæve fradragsprocenten på forskning og udvikling til 130 procent.

Virksomhederne bag kampagnen mener, at Danmark bliver udkonkurreret af andre EU-lande, som netop har højere fradrag på forskning og udvikling, og de 14 danske virksomheder, som blandt andre tæller Vestas, Coloplast, Grundfos og Chr. Hansen, foreslår helt konkret, at fradraget på forskning for private virksomheder skal hæves til 150 procent. Det ligger i dag på 100 procent.

Christine Antorini fortalte, at hun regelmæssigt tager på besøg hos blandt andre forskningsvirksomheder for at finde ud, hvad politikerene kan gøre for at styrke virksomhedernes konkurrenceevner på et globalt marked.

- Besøgene kan være med til at vise, hvad vi politisk skal prioritere for, at vi som land kan klare os i en benhård, international konkurrence. Når man taler om konkurrenceevne, tror jeg ikke altid, at alle er helt klar over, at det også handler om viden, og hvis vi skal have forskningsmiljøer i top, så skal vi virkelig investere i forskning og udvikling i topmiljøer med de bedste universiteter, siger Christine Antorini.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.