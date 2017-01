Direktør i Altoo Teit Poulsen, der her ses med et af de måleinstrumenter, som virksomheden er leverandør af er glad for placeringen i forskerparken. Foto: Allan Nørregaard

Virksomhed i forskerpark: Bliver klogere af at være her

- Det giver nogle gode og oplagte netværksmuligheder, og man får en masse inspiration, fordi man taler med en ph.d.-studerende den ene dag og en virksomhedsleder den næste. Man bliver simpelthen klogere af at være her, og den viden kan man bruge til at skabe værdi for sin næste kunde, siger Teit Poulsen.

For Altoo, der har ligget i forskerparken siden virksomheden blev oprettet i 2009, er placeringen i forskerparken et helt bevidst valg.

- Det giver en troværdighed overfor kunder og leverandører, som har en effekt på vores brand. Fra dag ét havde vi behov for at booste den troværdighed og vores brand image. Det er vigtigt, når man er en lille, nyopstartet virksomhed, at man skaber troværdighed omkring sig selv og sit produkt, mens selve navnet Scion DTU også er med til at signalere troværdighed, siger Teit Poulsen, der desuden glæder sig over, at forskerparken ligger tæt på hjemmet i Rungsted.