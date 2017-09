Se billedserie Ayumi Mayer (t.v.) og Olivia Rygaard-Hjalsted fra Bistrupskolen i Birkerød vandt med deres forskningsprojekt om, hvordan støjforurening i havene påvirker hvalarten nordkaperen - og andet maritimt liv - negativt.

Send til din ven. X Artiklen: Vindere af forskerkonkurrence skal ud i verden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vindere af forskerkonkurrence skal ud i verden

Rudersdal - 09. september 2017 kl. 06:42 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et forskningsprojekt, der handler om, hvordan støjforurening i verdenshavene påvirker livet hos hvaler- og andet maritimt liv - i negativ grad, vandt Olivia Rygaard-Hjalsted og Ayumi Mayer fra Bistrupskolen i Birkerød i april den landsdækkende naturvidenskabelige konkurrence Unge Forskere. Faktisk endte de to piger, der i dag går i 9. klasse, med både at vinde i kategorien Technology, ligesom de blev samlet vindere af konkurrencen. Ifølge Olivia Rygaard-Hjalsted kan støjforureningen ødelægge havets økosystemer, hvilket i sidste ende vil gå ud over mennesket selv.

- Man siger, at støj er medvirkende til at dræbe titusindvis af hvaler hvert år, og mange af dem lider konstant, siger Olivia Rygaard-Hjalsted, der fortæller, at støjen blandt andet opstår på grund menneskeskabte fartøjer på havene.

Den konstante støj kan være medvirkende til, at hvalerne mister orienteringen, ikke kan kommunikere, oplever stor fysisk smerte, døvhed, lungekollaps, sprængte blodårer og i sidste ende dør.

Med sejren i Forum får de to unge forskerspirer nu muligheden for at udbrede kendskabet til projektet, som meget kort fortalt er et interaktivt målesystem, der overvåger støjniveauet i havene, hvorefter dataen i realtid kan bruges til at omdirigere fartøjer fra de støjende zoner. På mandag rejser de - sammen med deres lærer Katrine Bryding - til Holland, hvor de skal deltage i science-olympiaden INESPO, og fra den 22. september er de i Tallinn i Estland, hvor de skal deltage i Europamesterskaberne i science, EUCYS. Og ligesom det var tilfældet med finalen i Forum tidligere i år, er fokus på at få spredt budskabet så bredt som muligt.

- Det bliver sindssygt fedt, og mens turen til Tallinn er endnu en konkurrence som den i Forum, er turen til Holland mere en præmie, hvor vi blandt andet skal arbejde med, hvordan vi kan videreudvikle og markedsføre projektet, siger Olivia Rygaard-Hjalsted lørdag til Frederiksborg Amts Avis.

- Det handler i høj grad om, hvordan man networker og skaber politiske forbindelser, hvilket jo også er vigtigt at lære, hvis man vil realisere sådanne projekter, siger Katrine Bryding.

Turen til Tallinn er fra den 22. til den 27. september, hvor konkurrencen står mellem vinderne af nationale udgaver af Unge Forskere fra resten af Europa.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis lørdag.