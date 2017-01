Se billedserie Kevin Pottorf, der var Rauschenbergs assistent, ejer værkerne i Lotus-serien, og han og Florence Tone har samarbejdet om at kuratere udstillingen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ville have udstilling med amerikansk gigant til Danmark

20. januar 2017

Det er noget af en sværvægter inden for nutidskunst, der fra i dag og frem til midten af april kan opleves på Gl. Holtegaard. Her udstiller museet nemlig værker af den amerikanske kunstner Robert Rauschenberg, der anses som en af de mest indflydelsesrige amerikanske kunstnere i nyere tid. Udstillingen hedder »Window to China« og viser Rauschenbergs sidste grafiske værker i »The Lotus Series« fra 2008 - samme år som han i øvrigt døde. Desuden udstilles hans fotoserie »Study for Chinese Summerhall« fra 1983. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

Værkerne i »The Lotus Series« er udlånt af Kevin Pottorf, som var Rauschenbergs assistent og som ejer værkerne. Kevin Pottorf har været med til at kuratere udstillingen, og han er derfor i Danmark indtil mandag. Sammen med ham er assisterende kurator Florence Tone, som har et ganske indgående kendskab til Danmark. Og specifikt Holte-området. Hun har nemlig været gift med den danske filminstruktør Niels Arden Oplev og boet i Holte.

- Jeg føler virkelig, at jeg vender hjem, og jeg er så glad for at kunne gøre det med denne udstilling. Jeg elskede Holte, og mine børn er vokset op her, så jeg ville specifikt gerne have udstillingen til Danmark, siger Florence Tone, der har formidlet kontakten mellem Gl. Holtegaard og Kevin Pottorf.

De to er nemlig gode venner, og det var hende, der mente, at det ville være en god idé at få værkerne ud »af varehuset og ud i verden«, som hun formulerer det.

Oprindeligt havde Florence Tone overvejet at lave en tv-serie om Rauschenberg, som hun altid har været stor fan af.

- Jeg ville have folk til at kende historien om Bob (Rauschenberg. red.). Jeg ville fortælle hans historie men uden at sensationalisere den, og værkerne i Lotus-serien fortæller en vigtig historie, fordi de er en del af ROCI, siger Florence Tone med henvisning til Rauschenbergs rejseudstilling.

Ambitionen med ROCI var at skabe tværkulturelle møder gennem udstilling af værker i ti lande, som han kaldte »sensitive stater« såsom Kina og (daværende) USSR. Udstillingen blev skabt imellem 1984 og 1991, og for at holde projektet fri for politiske og økonomiske interesser finansierede han det selv. Udstillingen med Rauschenberg kan opleves på Gl. Holtegaard frem til den 17. april og vil også byde på en række art talks. Den første er med Florence Tone og Kevin Pottorf lørdag klokken 11.00.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis fredag.