Se billedserie Lars Rugholm er i gang med at save i den første af de to fældede flådeege. Foto: Allan Nørregaard

Video: 200 år gamle ege fældet for at lave vikingeskib

Rudersdal - 19. maj 2017 kl. 07:23 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To cirka 200 gamle såkaldte flådeege, som stod i Jægersborg Hegn, måtte torsdag lade livet, da Vikingeskibsmuseet i Roskilde skal bruge dem til at bygge et vikingeskib i fuld størrelse. Men det første fældede træ bød dog på en kedelig overraskelse for Søren Nielsen, der er chef for maritime håndværk på Vikingeskibsmuseet Søren Nielsen havde håbet. Det var nemlig råddent i midten, hvilket betyder, at hele træet ikke kan bruges til skibsbyggeriet.

- Det er pisseærgerligt, og hvis vi havde haft røntgenblik, havde vi ikke taget den. Det er bare svært at se, for den var frisk i toppen, og der var ikke noget, der var gået ud nogen steder, siger Søren Nielsen til Frederiksborg Amts Avis fredag.

Han understreger, at den fældede eg trods råd nok skal blive en del af vikingeskibet. I Jægersborg Hegn står en del af de store, gamle ege, som er omkring et par hundrede år gamle. Egene blev plantet efter, at Lord Nelson i 1801 ødelagde store dele af den danske flåde. Men en flåde måtte man jo have, så der blev plantet en række egetræer, som der skulle bygges både af til flåden. Inden de nåede at blive klar til formålet, havde metal dog udkonkurreret træ, og derfor står nogle af dem stadig i dag og kan nu altså bruges til at lave rekonstruktioner af vikingeskibe. Søren Nielsen fortæller, at det ikke er så ligetil at finde egnede træer.

- Det er ikke en nem opgave for os at finde de egnede træer, vi skal bruge. Dels er vores nuværende samlede skovareal langt mindre end i vikingetiden, dels er egetræer for længst blevet hugstmodne i nutidens moderne skovdrift, når de kommer op i den størrelse, vi skal bruge dem i, som er cirka 90 til 100 centimeter i diameter, siger Søren Nielsen.

De to flådeege, der torsdag blev fældet, vil indå i byggeriet af det såkaldte Skuldelev 3-skib, og der er altså tale om rekonstruktion af et af de originale vikingeskibe, som blev fundet ved Skuldelev i Roskilde Fjord for over 50 år siden. Og mens det første træ altså viste sig at have råd i midten, var det andet træ lige efter Søren Nielsens ønske.

- Det andet træ er et super fint træ, som er sundt og raskt, så vi har fået halvandet godt træ med hjem. Vi får ikke så mange og lange planker ud af det første, men det andet var heldigvis super godt, så det er dejligt, siger Søren Nielsen.

