Venstres budgettale for 2018-2021

Rudersdal - 31. august 2017 kl. 11:15 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis bringer her Venstres budgettale, der blev holdt af budgetordfører Erik Mollerup. Avisen bringer teksten fra politikerens talepapir, og der kan derfor være forskelle i forhold til den faktiske tale, der blev holdt onsdag aften ved kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet for 2018-2021:

Ingen kan vist sige, at budgetlægningen for 2017 er noget man ser tilbage på med glæde. Over flere omgange i forløbet sidste år blev vi »kørt ned bagfra« og måtte foretage reduktioner og besparelser i et omfang, som de fleste - hvis ikke alle - gerne havde været foruden.

Budgetforslaget, som borgmesteren netop har fremlagt, er heldigvis en helt anden historie, og for første gang i flere år har vi - i arbejdet frem til i dag - været forskånet for besparelses-kataloger.

Årets budget viser et budget med et strukturelt overskud og med plads til, at vi, som politikere, i højere grad end tidligere, kan arbejde med de enkelte poster - altså foreslå justeringer, omlægge aktiviteter og komme med bud på nye initiativer, som kan være med til at udvikle Rudersdal kommune.

Budgetgruppen, der står bag budget 2017 gav sidste år hinanden håndslag på, at vi, i fællesskab, ønsker at stå med serve-retten til dette års budget, og det ser vi frem til. Altså dem som tog ansvar sidste år tager også ansvar i år.

Samtidig har vi i Venstre lagt vægt på og vil fortsat have fokus på den mange tilkendegivelser, der er kommet gennem høringssvar fra skoler, institutioner, arbejdsgrupper, medarbejdere, organisationer m. fl. Jeres input er værdsat og er med til at kvalificerer vores holdning og tilgang til budgettet.

Venstre foreslår, at vi i slår ring om de to store kerneområder - Børneområdet og Ældreområdet.

For begge områder gælder, at der i dette års budgetforslag ikke indgår nye reduktioner, tværtimod, der er tilført midler. Og der er steder, hvor vi gerne vil prioritere yderligere midler, og det er der plads til såvel i likviditeten og i servicerammen.

Vi glæder os over, at der allerede i budgetforslaget er blevet plads til at afsætte 30 millioner kroner ekstra til det specialiserede børneområde og 12 millioner kroner til nye iPads samt 24 millioner kroner yderligere til Skovlyskolens fase 2.

Med andre ord investeres der alene på de tre poster 66 millioner kroner i området. Selvom det er i tillæg til de allerede aftalte investeringer på området rækker det desværre ikke, når vi ser på de ambitioner, vi i Venstre har.

Vi er den kommune i Nordsjælland, der har den største tilflytning af børnefamilier, og det positive tilvalg af Rudersdal Kommune skal vi naturligvis vedstå ved fortsat.

På børneområdet skal vi se på, hvordan vi kan lette hverdagen for forældrene til vores mindste børn i daginstitutionerne. Vi vil gerne se på en række af de besparelser, der blev besluttet sidste år og se på, om ikke de i et eller andet omfang kan rulles tilbage eller tilrettelægges anderledes. Det handler bl.a. om noget så konkret, som bleer og mellemmåltider.

På institutionsområdet skal vi fortsætte det arbejde med udvikling af vores institutioners rammer, som vi har været enige om og, som sikrer et fortsat varieret og mangfoldigt udbud af institutioner i forbedrede rammer - store som små, selvejende såvel som kommunale.

Nogle forsøger at tegne et billede af, at vi som politikere vil noget andet - det er bare ikke rigtigt, og det bør vi i fællesskab kunne melde klart og tydeligt ud, så den vildfarelse ikke får fodfæste - for det bliver det ikke mere rigtigt af.

Behovet for flere institutionspladser i Holte-området er en af de opgaver, vi blandt andet skal finde løsninger på.

Det specialiserede børneområde er en hård nød at knække, og et emne Børne- og Skole-udvalget har arbejdet ihærdigt med at komme til bunds i. Væsentligt er det nu at sikre, at ikke nye overraskelser fører til, at normalområdet bliver påvirket af den økonomi, som har vist sig at være vanskelig at styre - ikke kun i Rudersdal, men for kommunerne generelt.

Vi har noteret os skolerne kritik om, at der er reduceret i budgettere, før besparelserne er fuldt og helt anvist, og vi må vurdere, hvordan vi kan få samlet op på det på en bedre måde, end forløbet her har vist.

Vi har med andre ord brug for ro omkring folkeskolernes økonomi og projekter for på den måde at få sikret stabilitet og plads til skolernes behov for finde sig selv efter flere års omstillinger og udviklingstiltag.

I den forbindelse kan forslag om en pulje til støtte for særlige initiativer være en mulighed. Et eksempel kan være til udendørs læringsmiljøer, som derved kan være motivation til nye tiltag på den enkelte skole.

På ældreområdet og det specialiserede voksenområde skal vi fortsætte de udbygningsplaner, som er godt i gang og, hvor vi løbende tager nye boliger i brug og tilbyder gode og nutidige rammer til vores borgere, der er indrettet til deres behov - og hvor medarbejderne har mulighed for at udfolde deres arbejde til gavn og glæde for såvel borgerne som deres professionelle faglighed.

I Venstre har vi også en række forslag til tiltag, der kan løfte vores ambitioner på miljøområdet - særligt deler vi ambitionerne og målsætningerne omkring indsatsen for vores søer og vandløb, og til den kommende nye affaldshåndtering - ikke alt skal financierens gennem kommunens budget, men gennem forsyningen, som nu er blevet styrket i sin faglighed og kapacitet gennem etableringen af NOVAFOS.

På Kultur- og Fritidsområdet glæder vi os også over den mangfoldighed af tilbud og det kæmpe arbejde, der udfolder sig hver eneste dag såvel i kommunalt som foreningsregi. Der er områder, som vi gerne vil drøfte for at sikrer indsatsen for og støtten til vores unge. Vi ønsker ikke, at de skal blive en del af det dårlige selskab - og vi ønsker at støtte de, som vil det gode fællesskab.

Jeg har med vilje i år hverken nævnt grundskyld eller udligningsordninger. Det er jeg overbevist om, at borgerne har forstået er udenfor vores rækkevidde at gøre noget ved i disse år.

Til gengæld vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på det stigende bidrag, vi i Rudersdal Kommune skal betale til sundhedssystemet. Det er på 88 millioner kroner. Det er en ordentlig omgang, som med nye afregningsmodeller er noget, vi bør kunne gøre noget ved, da det reguleres af, hvor mange ældre, der kommer på sygehuset, og hvor mange børn, der opsøger lægen udenfor normal konsultationstid.

Her bør vi tænke kreativt og på lokale løsninger. Noget kan vi givet gøre umiddelbart, mens andet kræver, at vi får lavet om på nogle fagregler, som eksempelvis - at give plejepersonale på vores plejehjem lov til at give ældre væskedrop lokalt.

Som nævnt i min indledning så glæder vi os over det års budgets muligheder og listen med gode ideer er naturligvis lang og den ser vi frem til at præsenterer i detaljer under forhandlingerne.

To partier valgte desværre ikke at deltage i den tekniske gennemgang af dette års budgetforslag forud for dagens møde. Det er naturligvis ærgerligt, at man på den måde - uanset politiske forskelle - vælger at stå udenfor arbejdsfællesskabet - og den fælles forståelse af budgettet, det bibringer.

Vi glæder os i Venstre til, at vi i fællesskab kan vurderer hinandens konkrete forslag når først de ligger på bordet om en god uges tid og så finde fælles løsninger, der lander et robust og ansvarligt budget indenfor skiven og til gavn for Rudersdal borgere.

