Se billedserie Gitte Gyldenløve Lau er venligboer i Rudersdal, og selvom hun bliver meget påvirket af at høre om flygtningenes oplevelser, er hun ikke i tvivl om, at hun får endnu mere positivt ud af sit engagement. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Venligboer: En god ven er vejen til integration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venligboer: En god ven er vejen til integration

Rudersdal - 19. juli 2017 kl. 06:32 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den bedste vej til integration i det danske samfund er at have en dansk ven, mener Gitte Gyldenløve Lau, der er med i Venligboerne Rudersdal, som har modtaget 25.000 kroner fra Nordea-fonden. Pengene skal blandt andet bruges på at lave lørdagscaféer for flygtninge i kommunen, fortæller Gitte Gyldenløve Lau, der har været engageret i Venligboerne i cirka to år.

- Pengene skal blandt andet bruges på lørdagscaféer på Nordvanggård. Vi har vores søndagscafé, der kører fast hver søndag i Frivilligcentret, og der er meget stor udskiftning i, hvem der kommer. Men dem, der bor i Bistrup, kommer ikke så tit til vores søndagscaféer, så vi er glade for, at vi nu har mulighed for at holde lørdagscaféer i deres område, og Nordvanggård er jo et stort sted, hvor der bor cirka 50 flygtninge, siger Gitte Gyldenløve Lau.

For Gitte Gyldenløve Lau selv føles det ganske naturligt at være medlem af Venligboerne og at hjælpe, hvor der er brug for det. Så da hun havde været med til sit første arrangement med foreningen, gik der ikke lang tid, før hun blev ganske aktiv i foreningens arbejde.

- Jeg er en meget følelsesladet person, og der er ikke de foreninger, jeg ikke er medlem af. Hvis jeg vandt EuroJackpot, ville jeg nok bruge de fleste af pengene på at hjælpe dyr og andre mennesker, der har brug for det, siger Gitte Gyldenløve Lau.

Hos Rudersdal Kommune har man flere gange understreget, hvor vigtige de frivillige kræfter er, hvis integrationen skal lykkes. Det er til gengæld ikke altid, at de frivillige organisationer føler, at samarbejdet er optimalt. Således mærker Venligboerne ifølge Gitte Gyldenløve Lau også sin andel af frustrationer.

- Samarbejdet med kommunen har været rigtig... jeg skal lige finde den rigtige formulering...det har været en meget, meget lang og nedslidende vej, siger Gitte Gyldenløve Lau, der dog mener, at det er blevet meget bedre.

- Det er først for nylig, at vi er begyndt rigtigt at kunne samarbejde med kommunen. Der er kommet meget mere struktur på inden for de sidste par måneder. Der er kommet en ny chef i beskæftigelse, og jeg vil sige, at jeg synes, at hun lytter rigtig meget til os, men kommunen ville være totalt på røven, hvis ikke det var for de frivillige organisationer, siger Gitte Gyldenløve Lau.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis onsdag.