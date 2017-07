Se billedserie Vedbæk Havnedag har lige modtaget 20.000 kroner fra Nordea Fonden - og pengene falder på et »tørt sted« om man så må sige. Arrangementet er helt afhængig af økonomisk støtte fra sponsorer, samarbejdspartnere og indsatsen fra frivillige.

Vedbæk Havnedag - snart med WaterRun

Rudersdal - 25. juli 2017 kl. 05:43 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, for arbejdet med at gøre klar til årets udgave af Vedbæk Havnedag med et væld af aktiviteter og konkurrencer er i fuld gang. Det fortæller Lars Wiskum, formand for Foreningen Vedbæk Havnedag:

- I år kan man atter forberede sig til at gå på planken til årets plankedyst, børn kan gå på vandet i de populære Waterballs eller spille Funbumbers fodbold. Man kan prøve at dykke eller snorkle, spille vandpolo med SNIK i havnebassinet, mini-tennis med Vedbæk tennisklub, beachminton med Rudersdal Badmintonklub, prøve havkajak eller sejlads, være motionsaktive med Powertraining på molen og meget andet. Alle aktiviteter er gratis - og der er noget for alle. Også hvis man blot vil have en afslappet og hyggelig dag på havnen og strandene i Vedbæk, lyder det fra Lars Wiskum.

Vedbæk Havnedag er i år søndag den 13. august og ifølge formanden er det sommerens begivenhed for hele familien med søsportsaktiviteter, markedsplads med handelslivet, havneaktiviteter med foreningerne, opvisninger, musik, kunst, konkurrencer og lidt godt at spise og drikke.

Som støtte til at arrangere Vedbæk Havnedag 2017 har foreningen og havnedagsudvalget netop modtaget en bevilling på 20.000 kroner fra Nordea Fonden.

- Havnedagsudvalgets arbejde med at arrangere Vedbæk Havnedag er helt afhængig af den økonomiske støtte fra sponsorer, gode samarbejdspartnere og indsatsen fra frivillige. Vi vil fortsat gerne tilbyde et stort og bredt udvalg af gratis aktiviteter til havnedagen. Hoppeborge, dykkerklokke, musik, waterballs, konkurrencer og de mange andre aktiviteter er jo gratis fordi sponsorer, foreningerne og andre gode samarbejdspartnere støtter Vedbæk Havnedag, siger Lars Wiskum.

Et af Vedbæk Havnedags nye oplevelser bliver Vedbæk WaterRun på Nordstranden. Her har foreninger, stadepladsholdere, politikere, virksomheder, skoleklasser, vejhold og andre mulighed for at stille med et hold på tre personer, som gerne må komme udklædt og uden vandskræk. Deltagere skal løbe cirka 300 meter på en bane i vandet.

- Ideen stammer fra en lignende konkurrence i Frankrig, som er en publikumsaktivitet, der hvert år samler mange hundrede mennesker på stranden - enten som aktive deltagere på holdene eller som tilskuere. Vi sørger for speak som ved Plankedysten, så det bliver rigtig sjovt, underholdende og spændende, forklarer Tom Olsen, der er havnefoged Vedbæk Havn.