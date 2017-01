Se billedserie Line Gorm Möller, der til daglig arbejder på Kurhotel Skodsborg, og resten af det danske konditorlandshold tager af sted til VM for konditorlandshold lørdag. De skal i ilden mandag. Foto: Allan Nørregaard

VM-deltagere skal lave kager i 10 timer

Rudersdal - 21. januar 2017 kl. 07:57 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De har været i skarp træningslejr, medlemmerne af det danske konditorlandshold, op til lørdagens afrejse til Lyon i Frankrig. Søndag og mandag er der nemlig VM for konditorlandshold i den franske by, hvor 21 lande stiller op. Over to dage skal de 21 lande med tre konditorer på hvert hold igennem et 10 timer langt program. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Line Gorm Möller, der er en af de tre danske konditorer på landsholdet, fortæller, at man stort set ikke laver andet end kage i de 10 timer, hvor der skal produceres tre ens chokoladekager, tre ens iskager, 15 identiske desserttallerkener samt tre skulpturer; en i sukker, en i chokolade og en skåret ud af en kæmpe isblok.

- Der er en buffet, så man kan få noget at spise, men det er der ikke særlig mange, der benytter sig af, siger den 27-årige konditor, der til daglig arbejder på Kurhotel Skodsborg, hvor hun har været ansat i cirka halvandet år.

- Det er faktisk de færreste, der overhovedet får tid til at gå på toilettet, siger Line Gorm Möller, der har taget en kort pause fra træningslejren for at mødes med Frederiksborg Amts Avis.

Hun og de to andre danske konditorer på landsholdet, Freja Krarup og Mads Kilstrup, er ellers nærmest buret inde i deres træningslokaler i Albertslund for at træne, og Line Gorm Möller har taget ferie i hele januar for at hellige sig arbejdet med landsholdet. Selvom det kun er tre personer, som deltager ved selve VM, så er forberedelserne til konkurrencen i Lyon en holdindsats, og samlet set består landsholdet af 15 personer, som udvikler programmet. Line Gorm Möller beskriver hele forløbet op til VM som en lang og hård proces.

- Men det er også sjovt og spændende, og det er jo derfor, at man er med. Det er fælles for alle os, der er med, at vi elsker det vi laver, siger Line Gorm Möller, der dog ikke regner med, at hun ville kunne holde til at være med igen, fordi det er så hårdt.

VM starter søndag, og det danske landshold skal i ilden mandag, hvor de skal forsøge at forsvare og forbedre sidste VM's femteplads.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis lørdag.