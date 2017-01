Se billedserie Rudersdal borgmester, Jens Ive (V), husker ikke, at han i sine 15 år som lokalpolitiker har oplevet scener, som dem, der udspillede sig i rådssalen onsdag aften, hvor tilhørerne kom med tilråb og klapsalver. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Usædvanlig sag gav klapsalver og tilråb i rådssal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Usædvanlig sag gav klapsalver og tilråb i rådssal

Rudersdal - 27. januar 2017 kl. 13:31 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilråb og klapsalver til kommunalpolitikerne under sagsfremstillinger ved et kommunalbestyrelsesmøde er ikke hverdagsbegivenheder. Det var ikke desto mindre præcis, hvad der skete onsdag aften, hvor omkring 25 mennesker var mødt op for at overvære kommunalbestyrelsesmødet. Det skriver Fredriksborg Amts Avis fredag.

- Det er ikke noget, jeg husker at have oplevet tidligere, så det er bestemt usædvanligt, siger borgmester Jens Ive (V), der har godt 15 års erfaring som lokalpolitiker.

Denne sjældne indblanding fra tilhørerpladserne foregik mestendels under behandlingen af punkt 18 på dagsordenen, »Forslag til Lokalplan 251 for et område ved Kohavevej - Kypergården«. Denne - måske lettere kedsommelige - ordlyd var nemlig årsag til en alt andet end kedelig debat i rådssalen. En debat, der formentlig fortsætter de næste to måneder, hvor forslaget til lokalplanen, som blev vedtaget af et flertal i kommunalbestyrelsen - Enhedslisten og Liberal Alliance stemte imod - er i høring.

For mens overskriften på dagsordenspunktet sandsynligvis ikke kan sætte nogens blod i kog, kan den bagvedliggende sag så sandelig gøre det, hvilket man altså fik syn for i rådssalen onsdag aften, hvor der var klapsalver til Claus Holmegaard Larsen (LA) og Jacob Jensen (EL), der har stemt imod lokalplanen, mens Venstre-gruppen fik tilråb som: »Tænk på borgerne, Venstre!«.

Sagen handler, så kort opridset som muligt, om at ejeren af Kypergården vil lave ejendommen om til ejerlejligheder med dertilhørende parkeringspladser. For at kunne betjene parkeringspladserne mener kommunen, at det er nødvendigt med indkørsel til Kypergården fra den lukkede, private vej Trørødgårdsvej. Udsigten til den øgede trafik på Trørødgårdsvej har fået beboerne på vejen til at stifte Vejlauget Trørødgårdsvej, som forsøger at få stoppet denne plan - som altså er en del af Lokalplan 251.

Også dette forhold - at man er modstander af detaljer af en lokalplan fremfor hele planen - er ifølge Jens Ive usædvanligt.

- Det, der også er lidt usædvanligt her, er, at normalt vender man sig mod hele lokalplanen, og det var også sådan denne sag startede, men nu diskuterer man, om der skal være en eller to udkørsler, og det er altså også lidt udsædvanligt. Desuden er det meget sjældent, at folk vender sig mod noget, som er begrundet med trafiksikkerhed, siger Jens Ive.

Borgmesteren mener desuden, at sagen efterhånden har været grundigt gennemgået.

- Det er jo en sag, som er særdeles velbelyst og som har været næsten et år undervejs, hvor der har været rigtig mange debatter, drøftelser, møder på stedet og mange udvalgsmøder, så der er jo efterhånden ikke en sten, der ikke er vendt, siger Jens Ive.

Hos vejlauget begrunder man modstanden med, at Trørødgårdsvej ikke er gearet til den øgede mængde trafik, og at det ikke er trafikalt forsvarligt med ind- og udkørsel via Trørødgårdsvej. Miljø- og Teknikforvaltningen er af en anden opfattelse. I sagsfremstillingen fremgår det, at det »er forvaltningens vurdering, at det ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering er bedst med en udkørsel fra Trørødgårdsvej«, hvilket også blev gentaget på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

Så selvom Jens Ive mener, at hver en sten er vendt i sagen, er det svært at forstille sig, at den to måneders høringsperiode ikke skulle give anledning til flere drøftelser og møder i sagen.

Læs heler artiklen i Frederiksborg Amts Avis fredag.