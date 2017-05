Se billedserie Psykoterapeut Anastasija Lohse (t.v.) har sammen med psykolog Mette Rosenquist åbnet klinikkenforangst.dk, som i disse eksamenstider har fokus på eksamensangst. Foto: Joram G. Menzer

Urkraften bringer eksamensangsten med sig

20. maj 2017

Søvnløse nætter, ingen appetit, ondt i maven. De fleste kender sikkert symptomerne og kan selv føje yderligere til listen. Nervøsiteten, der kommer snigende, når man skal præstere og som ofte viser sig fysisk. I disse eksamenstider vil mange unge studerende sikkert kunne nikke genkendende til oplevelsen, og hvor en smule nervøsitet er fint, når der skal præsteres - eksempelvis til en eksamen - kan tilstanden også slå en person så meget ud, at det går ud over præstationen. Den såkaldte præstationsangst.

- Eksamensangsten er jo en lillebror til præstationsangsten, og hvis ikke man får bugt med eksamensangsten, vil man kunne opleve de samme problemer senere i livet, når man skal præstere, eksempelvis til en jobsamtale, et oplæg eller lignende, siger Mette Rosenquist, der er psykolog, og som sammen med psykoterapeut Anastasija Lohse netop har åbnet klinikkenforangst.dk.

På klinikken kan man blive behandlet for alle former for angst, men i disse dage er der naturligt nok fokus på den efterhånden ret udbredte eksamensangst. Derfor giver klinikkenforangst.dk i eksamensperioden 50 procent rabat på behandling af eksamensangst, hvilket vil sige, at én behandling koster 500 kroner. Man skal ifølge Anastasija Lohse regne med en til tre behandlinger.

- Det, vi taler om, er den angst, der blokerer for, at du kan tænke klart, fordi dit nervesystem går i gang og fjerner blodet fra hjernen og pumper det ud i musklerne, så du kan kæmpe eller flygte, siger Anastasija Lohse til Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Men at flygte fra eller kæmpe med sin matematik- eller dansklærer er måske lige drastisk nok. Eller hvad?

- Der er tale om en urkraft, som ikke er koblet til det kognitive og fornuftsbaserede. Det er koblet til vores reptilhjerne, som handler om overlevelse og i sin grundform hænger sammen med den mekanisme, der eksempelvis skal bruges, hvis man skal flygte. Når urmennesket mødte en løve, var det en hensigtsmæssig mekanisme, der satte personen i stand til at flygte eller kæmpe, og som i dag aktiveres i situationer, der kan fremkalde angst, siger Anastasija Lohse, der fortæller, at klinikken arbejder med såkaldt tankefeltterapi, hvor man i behandlingen fokuserer på de ubehagelige tanker og/eller de kropslige symptomer.

I behandlingen bankes der let på specifikke punkter på kroppen, der er relateret til kroppens såkaldte meridianbaner, som blandt andet også kendes fra akupunktur. Ved at italesætte angsten aktiveres kroppens stressrespons og det neurale netværk, og når der samtidig bankes på specifikke meridianpunkter på kroppen, sker der en impuls, som medfører en ændring af det neurale netværk, samtidig med at ubehaget mindskes.

- Det et vores neurale netværk i hjernen, der skaber en blokering, så det handler alt sammen om kemi. Vi arbejder rigtig meget med at ændre den kemi, der gør, at vi reagerer på en angstbetinget måde, siger Anastasija Lohse.

Klinikkenforangst.dk kan kontaktes på telefon 6070 9505 eller 6088 1921, og der kan læses mere på hjemmesiden www.klinkkenforangst.dk.

