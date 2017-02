Se billedserie Den unge bokser træner flere gang om ugen, og op til stævner træner han næsten hver dag. Foto: Allan Nørregaard

Ungt boksetalent drømmer om OL

Rudersdal - 15. februar 2017 kl. 07:03

Den 13-årige bokser Mikail Harmanci fra Birkerød bokser sig til den ene sejr efter den anden, og han er et af landets store boksetalenter. Derfor tillader han sig nu at drømme stort.

- Mit mål og min drøm er at deltage i OL i 2024, siger Mikail Harmanci onsdag til Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge faren, Mustafa Harmanci, der også er boksetræner, er det en realistisk drøm.

- Det er absolut et realistisk mål, men det første mål er dog at vinde et EM, og der er jo et stykke tid til OL 2024, siger Mustafa Harmanci om sønnen, der allerede har et CV, der er spækket med flotte resultater.

For blot at nævne et par af dem er han dobbelt sjællandsk mester, dobbelt sydsvensk mester, og han har vundet det store svenske boksestævne The King of the Ring to gange.

Hvad er det så, der gør Mikail Harmanci til et af landets største talenter?

- Han har noget andre i hans årgang ikke har, og det er et overblik og en forståelse for boksning. Det er meget specielt i hans alder. Han er god til at læse sin modstander, og så er han hurtig og hårdtslående, siger Mustafa Harmanci.

Den udlægning bliver bakket op af Bo Bøgeskov, der er cheftræner i Jyllinge Boxing Team, hvor Mikail Harmanci træner.

- Han er et kæmpetalent. Han har et blik for boksning, og han læser sin modstander rigtig godt, og fordi han har været i boksning så mange år, har han opbygget en erfaring og en rutine, der er unik for en bokser i hans alder, siger Bo Bøgeskov om Mikail Harmanci, der har bokset, siden han var seks år gammel.

