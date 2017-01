Unge mænd snuppet med koben og boltsaks i rygsækken

En årvågen beboer på Rude Vang så torsdag eftermiddag to personer med lommelygter og handsker gå rundt ved et hus, og beboeren kontaktede politiet. Nordsjællands Politi oplyser, at en patrulje traf to mænd i området, og de havde foruden lommelygterne og handskerne en rygsæk med koben og boltsaks. Mændene, der er 17 og 18 år og fra Albertslund, blev begge anholdt, afhørt, løsladt og sigtet for indbrud.