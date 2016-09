Ung mands råb om hjælp var falsk alarm

Af Joram Gregers Menzer En ung mand på 20 år fra Virum kan se frem til et større efterspil, efter han torsdag slog alarm ved at råbe på hjælp fra Furesøen, hvor han badede med sin kammerat. Det oplyser Nordsjællands Politi. Klokken 15.46 modtog politiet en anmeldelse om, at en mand havde hørt adskillige råb fra søen. Da der samtidig blev fundet tøj på bredden, blev en større indsats iværksat med både brandvæsen, politi, ambulance og helikoptertjeneste. Dog var den store indsats omsonst, da det senere viste sig at være falsk alarm.

Den unge mands 19-årige kammerat ringede nemlig til politiet og fortalte, at de to havde badet i søen, hvor kammeraten for sjov havde råbt om hjælp. Den 20-årige mand, der råbte om hjælp, vil nu blive sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 135, som handler om unødvendigt at påkalde sig hjælp og på den måde have misbrugt redningsberedskabet. Nordsjællands Politi forventer desuden, at både helikoptertjenesten og brandvæsnet vil have erstatning fra den unge mand.