Udvalgsformand: Uhørte anklager

Rudersdal - 25. januar 2017 kl. 13:12 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Byplanudvalget, Axel Bredsdorff (LL), mener, at det er meget beklageligt, når Vejlauget Trørødgårdsvej bruger ord som »magtfordrejning« i sagen om Kypergården.

- For det første er det helt uhørt, at et vejlaug anklager forvaltningen for magtmisbrug og magtfordrejning. Det er jo ikke forvaltningen, der træffer beslutninger. Det er udvalget, så det er os politikere, de kan klandre, hvis de er uenige. Dernæst må jeg sige, at Jacob Jensens (Ø) udlægning ikke er sandfærdig. Vi har fået sammendrag af samtlige notater, undersøgelser og skrivelser og fået dem gennemgået, da vi skulle tage stilling til sagen, siger Axel Bredsdorff, der heller ikke mener, at det giver mening at bruge resultaterne fra ingeniørvirksomheden Moe som grundlag for, hvorfor der skal være udkørsel fra Kypergården.

- Moe har ikke undersøgt udkørselsmulighederne. De har undersøgt reaktionshastigheder, hvor de gået ud fra, at terrænet er helt fladt, og de har ikke set på, at udkørslen ligger tæt på Rundforbivej. De har lavet en akademisk øvelse, hvor de peger på, at der vil være lidt bedre med udkørsel fra Kypergården, hvis området var helt fladt, og der ikke var nogle store veje i nærheden. Det er resultater fra studier, der ikke er lavet ude i virkeligheden, og det vælger vejlauget at udlægge som om, at Moe peger på en løsning med udkørsel direkte fra Kypergården. De ser bort fra undersøgelsens forudsætninger, fordi det passer dem, og det må de selv om, men det gør det ikke rigtigt, siger Axel Bredsdorff, der mener, at udkørsel fra Trørødgårdsvej er den sikreste løsning.

- Vi har en bestemmelse i kommuneplanen, om at vi vil begrænse antallet af overkørsler fra enkeltmatrikler til trafikveje, og det er Kohavevej, for det er simpelthen alt for farligt. Så det er helt logisk, at vi lægger en del af trafikken ud på den nærmestliggende private fællesvej - hvor den i parentes bemærket har været før - og dermed bliver den ny bebyggelse også en del af vejvedligeholdelsen, siger Axel Bredsdorff.

Sagen bliver onsdag behandlet på kommunalbestyrelsesmødet, og hvis kommunalbestyrelsen vedtager indstillingen, bliver den nye lokalplan sendt i høring i to måneder.