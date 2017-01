Se billedserie Rudersdal Kommunes Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalg på besøg på Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød. Foto: Mette Kristine Kjær Bach

Udvalgsformand: Ikke alle unge skal i gymnasiet

Rudersdal - 19. januar 2017 kl. 07:16 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange unge skal i disse dage tage stilling til deres fremtid, og ikke alle bør vælge gymnasiet, mener Jens Bruhn (S), der er formand for Rudersdal Kommunes Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalg, der i sidste uge besøgte Erhvervsskolen Nordsjælland.

Der er ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne den 1. marts, og år efter år sættes der ansøgningsrekord til de danske gymnasier. Til trods for at politikere og erhverv ofte forsøger at overbevise de unge om, at der er mange andre veje videre ud i livet.

- Da jeg tiltrådte som udvalgsformand, var min første udmelding, at der skulle findes flere faglige lærepladser til vores unge. Det har vi arbejdet på lige siden, og vi har været meget opmærksomme på, at det ikke er alle unge, der skal gå i gymnasiet, for der er mange andre muligheder. Der udbydes efterhånden en lang række læreplads, så skrønen om, at man ikke kan finde en læreplads inden for eksempelvis byggeri holder ikke, siger Jens Bruhn.

Undervisningsministeriet offentliggjorde i sidste uge en liste over 33 såkaldte fordelsuddannelser, hvor der forventes at blive særlig stort behov for arbejdskraft i fremtiden.

I forbindelse med sidste års trepartsaftale har arbejdsgiverne kollektivt forpligtet sig til at oprette praktikpladser til mindst ni ud af ti elever på disse fordelsuddannelser i år.

