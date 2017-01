Udstilling om Syrien: Der er stadig håb

Håb er det ord, der går igen, når man taler med de tre danske kunstnere, der i disse dage gør klar til den kommende udstilling i Birkerød Kunstforenings lokaler. Udstillingen hedder »I det land, der var« og omdrejningspunktet er Syrien, og med den aktuelle situation i landet må udstillingen siges at være højaktuel. Udover de tre danske kunstnere, udstilles der også billeder og en kortfilm, »9 Days: From My Window in Aleppo«, lavet af den kendte syriske fotograf Issa Touma. Selvom udstillingen skriver sig ind en meget aktuel politisk debat, er der ikke et politisk sigte med udstillingen, siger formanden for Birkerød Kunstforening, Nils Bjervig.