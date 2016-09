Tyve tog for sig på Rundforbivej

Mandag mellem klokken 08.00 og 14.15 har indbrudstyve været på togt på Rundforbivej i Trørød. Her er det gået ud over en villa, der er blevet tømt for to lædersofaer, en »Ægget« designstol i cognacfarvet læder, et 55 tommer Samsung tv, to Libratone-højttalere samt kontanter og smykker. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.