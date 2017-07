Tricktyve stjal pung fra handlende kvinde

Af Joram G. Menzer

To mandlige tricktyve franarrede onsdag en 72-årig kvinde hendes pung, da de henvendte sig til hende i Føtex i Birkerød, oplyser Nordsjællands Politi. Kvinden havde handlet med sin mand, da de to tricktyve henvendte sig. Den ene havde et glas pulverkaffe i hånden og spurgte på gebrokkent engelsk, om man skal tilføre vandt til produktet. Da kvinden har svaret, og de to mand er forsvundet, opdager hun, at hendes pung, som lå i en pose, er væk. I pungen var der personlige kort og 20 kroner i kontanter.