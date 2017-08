Tricktyve snød 86-årig for 15.000 kr.

To mænd med østeuropæiske udseende begik onsdag efter klokken 11.00 et tricktyveri mod en 86-årig kvinde. Det skete ved Søllerød Park, hvor de to mænd bad kvinden skrive under på en pakkepost. I forvirringen skrev hun under, og imens lykkedes det mændene at snuppe hendes hævekort, hvorefter de fik lænset kvindens konto for 15.000 kroner.