Tricktyve hævede 16.500 kroner

Kvinden havde været i Netto på Nærum Hovedgade for at handle. Da hun stod i butikken, tilbød en udenlandsk mand at lægge varerne op på båndet for hende. Efter at have betalt for varerne forlod kvinden butikken for at gå hjem. Da hun var ved at være hjemme, blev hun kontaktet af to andre mænd, der stoppede hende for at spørge om husnumrene. Ifølge Nordsjællands Politi lykkedes det mændene at stjæle kvindens Dankort. Hun opdagede det først, da hendes bank ringede senere på dagen og oplyste, at den havde spærret kortet, fordi der havde været tre hævninger på i alt 16.500 kroner.