Randi Mondorf (V), der er formand for Børne- og Skoleudvalget, glæder sig over, at Rudersdal er en af de tre kommuner, der modtager midler fra A.P. Møller Fonden. Foto: Joram G. Menzer

Tre millioner fra fond til skoler

Med tre millioner kroner fra A.P. Møller Fonden kan Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner fortsætte arbejdet med undervisningsprojektet synlig læring, hvor tilgangen til undervisningen, er, at børnene hele tiden ved, hvad de skal lære, og hvilke skridt de skal tage for at nå deres mål. A.P. Møller Fonden tildelte allerede i 2015 kommunerne syv millioner kroner til arbejdet med synlig læring og har i denne omgang givet støtte til et toårigt delforløb med fokus på ledelse af en synligt lærende skole.

- Vi er stolte af den anerkendelse, der ligger i, at fonden fortsat finder det vigtigt at bakke udviklingsforløbet op. Vi kan på mange måder se, at de to første år har sat skub i den udvikling, vi ønskede, og vi glæder os over, at vi nu har fået styrkede muligheder for at fortsætte arbejdet, siger Randi Mondorf (V), formand for Børne- og Skoleudvalget, Rudersdal Kommune.