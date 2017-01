Touchskærme skal være med til at give et mere meningsfuldt indhold i hverdagen for demente borgere, der bor på et plejecenter i kommuen. Foto: Rudersdal Kommune

Touchskærme skal give demente bedre liv

Rudersdal - 11. januar 2017 kl. 06:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere med en demenssygdom, som bor på et plejecenter, får nu mulighed for at skabe et mere meningsfuldt indhold i hverdagen ved hjælp af en interaktiv storskærm, som kombinerer billeder og bevægelse. De trykfølsomme storskærme kaldes »Touch & Play« og borgerne aktiverer skærmen ved at trykke på ikonerne og løse forskellige opgaver enten alene eller sammen med andre.

- Det er dokumenteret, at fysisk aktivitet og mental træning mindsker symptomerne på demens. Når borgerne skal kombinere billeder med bevægelse, bliver de aktiveret både fysisk og mentalt, og det giver mening også for borgere med en demenssygdom. Borgerne bliver aktive, fordi, de ikke kan lade være, siger demenskoordinator i Rudersdal Kommune Birgitte Steen Grønnebæk ifølge en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune.

Rudersdal Kommune og de øvrige tre kommuner i det såkaldte 4K-samarbejde, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk, ønsker at bruge velfærdsteknologi til at øge livskvaliteten for borgere med en dememssygdom. Derfor har kommunerne aftalt at afprøve de transportable, interaktive storskærme for at se, om de kan være med til at gøre borgere med en demenssygdom gladere og mere aktive. Forsøget skal foreløbig køre et halvt år frem i alle fire kommuner. I Rudersdal har man valgt at afprøve skærmen på Frydenholm Plejecenter. Storskærmen er sat på hjul, så den kan køres rundt i de forskellige leve-bo-miljøer på plejecentret. Dens computer er født med flere programmer herunder en række spil i forskellige sværhedsgrader.

»Touch & Play« skærmen er født med en række programmer, som er mentalt stimulerende, samtidig med at borgerne får trænet bevægelse og koordination. Der er for eksempel tale om huskespil og puslespil og spil, hvor deltagerne kan skyde balloner ned fra skærmen ved hjælp af ærteposer. Det er også muligt at vise gamle og nye film og tv på den interaktive storskærm.

- Der bliver tale om både leg og motorisk træning. Og et stort legebarn, som mig, vil ikke kunne gå forbi sådan en skærm uden at trykke på et eller andet. Skærmen er let at betjene, og jeg tror den vil kunne skabe mange planlagte og spontane fælles stunder til glæde for borgerne, siger Birgitte Steen Grønnebæk.