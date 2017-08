Se billedserie Maria Steno siger farvel til kommunalpolitik og Lokallisten, for hvem hun fik 2522 stemmer ved sidste kommunalvalg. Foto: Lokallisten

To stemmeslugere siger farvel til kommunalpolitik

Rudersdal - 18. august 2017 kl. 05:44 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

5555. Det er det samlede antal krydser, Lokallisten hentede ved kommunalvalget i 2013. Til sammen hentede Maria Steno, der var listens spidskandidat ved valget i 2013, og Anna Scharling Brun 2781 stemmer. Altså mere end halvdelen af Lokallistens stemmer, og Steno og Scharling Brun fik henholdsvis 2522 og 259 personlige stemmer. Men nu har de to lokalpolitikere meldt ud, at de ikke genopstiller til årets kommunalvalg i november, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

- Jeg har forsøgt i Rudersdal at skabe dialog og nærhed mellem kommunen og os, der bor her, og jeg har konsekvent arbejdet for at øge den politiske prioritering af børne- og skoleområdet. Ikke alt jeg har kæmpet for er lykkedes og slet ikke i første forsøg, men det har i alle årerne givet mening og været umagen værd. Jeg håber, jeg får mulighed for at vende tilbage til lokalpolitik igen senere. Det har været en ære, siger Maria Steno, der har brugt over halvdelen af sit 38-årige liv i kommunalpolitisk regi, idet hun har siddet i kommunalbestyrelsen siden hun var 18 år.

For Anna Scharling Bruns vedkommende krævede det »svære overvejelser« at nå frem til beslutningen om ikke at genopstille ved kommunalvalget 2017.

- Kommunalpolitik er en livsstil, og jeg har været super glad for at have den livsstil, hvor man er på på mange tider af døgnet, går til aftenmøder og bruger mange timer på at læse op på de sager, man arbejder med. Men nu synes jeg, at tiden er kommet til et skifte, så jeg får en mere ordinær tilværelse igen, siger Anna Scharling Brun, der har siddet i kommunalbestyrelsen i otte år.

Begge kommunalpolitikere siger, at de ikke vil udelukke et gensyn med kommunalpolitik i fremtiden.

Hos Lokallisten er spidskandidat Axel Bredsdorff ærgerlig over Maria Stenos og Anna Scharling Bruns beslutning, som han dog har forståelse for.

- Jeg er selvfølgelig ked af, at vi mister 28 års erfaring fra de to dygtige piger, men omvendt har jeg stor forståelse for, at det må være svært at få hverdagen til at hænge sammen, når man både har en karriere og tre børn, som de begge har, siger Axel Bredsdorff, der fortsætter:

- Vi har fået nogle nye, gode kandidater, så vi må jo prøve at fylde hullerne ud efter bedste evne. Det er klart, at vores vælgere lige skal vænne sig til, at Maria ikke længere er frontfigur, men det kan lade sig gøre, og vi må jo også sige, at ingen er uundværlige, siger Axel Bredsdorff, der også understreger, at listen har lavet et »godt valg- og værdigrundlag«.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis fredag.