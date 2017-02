To indbrud på samme vej

To villaer på Dronningeengen var torsdag udsat for indbrud, oplyser Nordsjællands Politi. Klokken 14.50 gik alarmen i den ene villa, da der blev opbrudt et vindue. Her er det ikke opgjort, om der er stjålet noget. Mellem klokken 14.30 og 18.30 blev der opbrudt et vindue et andet sted på Dronningeengen, og her blev der tilsyneladende ikke stjålet noget.