Tidligere NFL-spiller på footbal-camp

Rudersdal - 08. august 2017 kl. 12:26 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var tale om lidt af et scoop, da football-klubben Søllerød Gold Diggers tidligere på året kunne afsløre, at de hentede den tidligere NFL-spiller Desmond Cooper til holdet. Selvom Desmond Cooper aldrig kom til at spille egentlig sæson-kampe for Jacksonville Jaguars, var han med på holdet i den såkaldte pre-season. Derfor er det også noget af en kapacitet, hvis lige næppe tidligere er set i dansk amerikansk fodbold, og amerikaneren var også med på Søllerød Gold Diggers' årlige sommercamp, som blev afholdt i weekenden. Her bliver der inviteret spillere fra Søllerød Gold Diggers og andre dansk klubber. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- Årsagen til at vi afholder de her sommercamps er, fordi vi har nogle af Danmarks bedste trænere, og de er ret eftertragtede, for vi har en del trænere, som er landsholdstrænere. Ydermere har vi selvfølgelig Desmond Cooper og Robert Burton som import-trænere fra USA, siger Jesper Qvist, der er bestyrelsesmedlem i Søllerød Gold Diggers.

Han er ikke i tvivl om, at det betyder noget for danske spillere at have muligheden for at blive trænet af en spiller som Desmond Cooper.

- Han har noget kapacitet som træner, som faktisk ikke eksisterer i Danmark, fordi han har spillet football siden han var barn. Så en person som ham eksisterer simpelthen ikke i Danmark, siger Jesper Qvist.