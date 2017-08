Se billedserie Borgmester Jens Ive (V) hilser på ældreminister Thyra Frank (LA). Foto: Allan Nørregaard

Thyra tager temperaturen på kommuners ældrepleje

Rudersdal - 10. august 2017 kl. 06:27 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På tre dage har landets ældreminister, Thyra Frank (LA), besøgt ikke færre end 11 kommuner. Tirsdag var turen kommet til blandt andre Rudersdal og Hørsholm kommuner, hvor ministeren besøgte henholdsvis Plejecenter Frydenholm i Holte og Plejeboligerne Louiselund i Hørsholm for at samle inspiration til en god og værdig ældrepleje. Ældreministeren har en plan om - med tiden - at aflægge lignende besøg i samtlige landets kommuner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

- Jeg gør det, fordi jeg oplever, at der mange gange er forsider på aviser, der fortæller, hvor skralt det står til i vores ældrepleje. Og jeg husker selv, hvordan det er at være derude og brænde for noget, og så ser man lige sådan en forside. Som personale bliver man ramt af det, siger Thyra Frank, der tidligere blandt andet har været leder af plejehjemmet Lotte.

Ministeren oplever desuden, at der sidder mange ældre mennesker ude i landet, som for alt i verden ikke vil på plejehjem, og det synes hun er en skam.

- Det er et misvisende billede, de har, for jeg kan love for, at hvert eneste minut er der et møde mellem én, der skal have hjælp og én, der giver hjælp, som går godt. Og jeg vil så gerne ud og vise de gode eksempler, og hvis ikke jeg havde været her i dag, så var medierne heller ikke kommet, og så havde jeg ikke kunnet få lov til at fortælle om, at jeg er nærmest høj af begejstring over, hvad jeg oplever, siger Thyra Frank.

Ved besøget i Rudersdal var ældreministeren specielt imponeret over, at hun mener, at kommunen er forudseende i sin pleje af ældre og svage borgere. Og efter det time lange besøg nævnte Thyra Frank blandt andet den byggetomt, der ligger bag Frydenholm, hvor der skal bygges et daghjem til yngre demente, og som borgmester Jens Ive (V) viste hende.

Jens Ive selv var også glad for muligheden for at vise en del af kommunens plejefaciliteter frem.

- Jeg startede eksempelvis med at fortælle ministeren om vores nye demens-daghjem for den yngre gruppe. Det er jo noget, der ikke er stor fokus på; aflastning og forebyggelse på det område, for demens er ikke noget, der kun rammer mennesker over 80. På det område er vi nok lidt foran ministeriet, så det var faktisk også en direkte inspiration, som hun tog med sig og bad om noget skriftligt på, siger Jens Ive.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis torsdag.