Formanden for Kultur- og fritidsudvalget, Daniel E. Hansen (V), og Mia Hyldahl, der er klubdirektør i Sigma Swim er foran Birkerød Svømmehal. Svømmeklubben kan se frem til et nyt klubhus..

Svømmere får nyt klubhus

Rudersdal - 06. september 2016 kl. 06:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sigma Swim i Birkerød kan nu se frem til endnu bedre klubfaciliteter ved Birkerød Svømmehal. Kultur- og fritidsudvalget har med Kommunalbestyrelsens opbakning besluttet at støtte op om projektet med et nyt klubhus til klubben. Sigma Swim Birkerød, der har eksisteret siden 1998 som eliteklub, har gennem et stykke tid ønsket sig bedre klubfaciliteter, da den nuværende klubhuspavillon er udtjent.

Det nye klubhus bliver på cirka 70 kvadratmeter og placeres, hvor den nuværende pavillon er opsat i dag eller alternativt på bagsiden af den gamle svømmehal. Det nye klubhus skal ifølge en pressemeddelelse fra kommunen danne samlingspunkt for foreningens medlemmer samt huse foreningens administration. Et styrketræningsrum genplaceres et andet sted på Birkerød Idrætscenter.

- Der er i Rudersdal Kommune mange dygtige idrætsudøvere og klubber, som gør et fantastisk stykke arbejde for at støtte op om idrætten. Med bedre klubfaciliteter til Sigma Swim Birkerød får vi også mulighed for at støtte idrætten inden for svømning - og det glæder mig meget, siger Kultur- og Fritidsudvalgets formand, Daniel E. Hansen (V).

Sigma Swim finansierer selv halvdelen af udgifterne til det nye klubhus, mens Rudersdal Kommune finansierer den anden halvdel.

- I Sigma Swim Birkerød glæder vi os meget over dette partnerskab og ser frem til vores nye faciliteter. Klubbens sociale liv har stor betydning for os, så vi håber disse nye lokaler vil skabe rammerne for mange gode aktiviteter på tværs af vores aktive medlemsgrupper. Også for klubbens personale har det stor betydning og vil give et betydeligt bedre arbejdsmiljø, siger Mia Hyldahl, der er klubdirektør i Sigma Swim.

Formanden for Kultur- og fritidsudvalget glæder sig desuden over, at klubben selv er med til at finansiere klubhuset, hvis samlede udgifter løber op i 2.850.000 kroner.

- Vi får med det nye klubhus forbedret rammerne omkring en rigtig, rigtig stærk og velfungerende forening i Birkerød Svømmehal til glæde for foreningens knap 2000 medlemmer i alle aldre, og vi tilgodeser både bredde og elite. Vi ser desuden en medfinansiering fra klubbens selv, der vidner om seriøsitet og realisme i forhold til de økonomiske muligheder, vi som kommune har for at skabe bedre fysiske rammer for vores foreninger. Det vil jeg gerne rose, siger Daniel E. Hansen.