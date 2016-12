Formanden for Lokallisten i Rudersdal, Axel Bredsdorff, mener blandt andet, at listen overlever, fordi de tager ansvar og ikke har et snævert politisk fokus. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Svært at være lokalliste efter reform - men ikke i Rudersdal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svært at være lokalliste efter reform - men ikke i Rudersdal

Rudersdal - 31. december 2016 kl. 08:11 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lokalpolitiske liv blev ikke lettere for landets lokallister, da 271 kommuner for 10 år siden blev til 98, hvor større kommuner var med til at gøre livet hårdere for lokallisterne. Op til at kommunalreformen trådte i kraft i 2007 kunne man flere steder læse og høre, at fremtiden for lokallisterne ikke var lys. Og selvom flere af dem havde tilfredsstillende kommunalvalg i 2013, var der ifølge kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch langt til fordums tiders styrke. Til Berlingske sagde forskeren på daværende tidspunkt, at lokallisterne generelt har det svært, og har haft det svært siden kommunerne blev lagt sammen i 2007.

En tendens, som bliver bakket op af Johannes Andersen, der er lektor i politologi ved Aalborg Universitet:

- De (lokallisterne, red.) er voldsomt på tilbagetog. Vi laver opgørelser efter hvert kommunalvalg, og antallet af lokallister er markant nedadgående, siger Johannes Andersen, der fortæller, at det især er i de store kommuner, lokallisterne har det svært.

- Lokalisterne har det sværere, jo større kommunen er, fordi det er meget sværere at repræsentere en lokalt forankret interesse, siger Johannes Andersen til Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Men i Rudersdal Kommune har Lokallisten, der blev stiftet i 1984, ikke taget sig meget af denne generelle tendens. Tværtimod fik listen næsten 18 procent af stemmerne i 2013, hvilket gav dem fire mandater og positionen som kommunalbestyrelsens næststørste parti. Kun overgået af Venstre med ni mandater.

Axel Bredsdorff, der er formand for Lokallisten og var med til at stifte listen for 32 år siden, har nogle bud på, hvorfor Lokallisten ikke har oplevet tilbagegang.

- Når vi bliver valgt ind, så er det nok, fordi vi har formået at fastholde et værdigrundlag og en politisk linje, som borgerne kan genkende. I modsætning til så mange andre lokallister, har vi jo ikke været en mærkesags-liste eller et sammenrend af fornærmede politikere fra de andre partier. Vi er rekrutterede af os selv og blandt borgerne, og det betyder måske også, at vi har den fordel, at vi er kendte som mennesker i stedet for som et parti, siger Axel Bredsdorff, der fortsætter:

- Mange af de lokallister, der overlever, er dem, der tager et ansvar, mens dem, der har fastholdt at være enkeltsags-partier visner væk. Vi fravælger jo ikke en god sag, men enkeltsagerne må ikke skygge for vores samlede, politiske projekt, og det betyder blandt andet, at vi indgår i budgetforlig og i større aftaler.

Axel Bredsdorff mener også, at det har en betydning, at Lokallisten er fri for landspolitiske interesser, da de ikke, som mange andre partier ved et lokalvalg, har et moderparti, der er repræsenteret på Christiansborg.

- Vi har jo i mange år været et lokalpolitisk alternativ til landspartierne, og man kan jo godt forstå, hvis folk gerne vil have muligheden for at vælge noget andet end det, de kender fra fjernsynet, siger Axel Bredsdorff.

Johannes Andersen mener, at en lokalliste i dag bør have en rigtig god sag, som de kæmper for, hvis de vil overleve.

- Det kan lyde banalt, men det første og det vigtigste er, at man har en rigtig, rigtig god lokalpolitisk sag at kæmpe for, hvis man er lokalliste i en større kommune. Men desværre bliver der færre lokallister, siger Johannes Andersen.

Læs begge artikler om emnet i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 31. december.