Stor glæde over vækst i forskerpark

Administrerende direktør i forskerparken Scion DTU Steen Donner glæder sig over et godt år.

Rudersdal - 21. januar 2017 kl. 10:41 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For de 250 virksomheder i forskerparken Scion DTU var 2016 et godt år. Otte ud af ti lancerede nye produkter, der blev gennemsnitligt udtaget tre patenter ugentligt, syv ud af ti voksede, og der blev skabt over 240 nye job. Det konkluderer en undersøgelse, som forskerparken har lavet blandt sine virksomheder, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Undersøgelsen viser, at cirka otte ud af ti af virksomhederne i forskerparken, som i vidt omfang består af hardware-iværksættere og opstartsvirksomheder, har lanceret nye produkter i løbet af 2016, mens det samlede antal udtagne patenter er øget med næsten 40 procent siden 2015. Hos Patent- og Varemærkestyrelsen kalder man udviklingen for positiv.

- Det er rigtig positivt. For at få udstedt et patent, er det blandt andet et krav, at man har udviklet noget, der er helt nyt. For en forskerpark, der netop har fokus på forskning og udvikling, er det derfor vigtigt, at der udtages så mange patenter. Det indikerer meget klart, at virksomhederne i fællesskab lykkedes med at skabe nye og innovative teknologier, siger Jesper Kongstad, der er administrerende direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Hos Steen Donner, der er administrerende direktør i Scion DTU, er der naturligt nok glæde over udviklingen.

- Det ser godt ud hele vejen rundt. Det, at der i høj grad er tale om innovation, gør, at der komme flere produkter på markedet, hvilket igen medfører væksten i virksomhederne og dermed også arbejdspladser, siger Steen Donner.

I løbet af 2016 fik forskerparken 46 nye lejere, hvilket betyder, at der nu er 250 virksomheder samlet i forskerparken. På rådhuset sidder der en anden mand, som også glæder sig over udviklingen i forskerparken. Det er borgmester Jens Ive (V).

- Det betyder meget for os, for det er et udtryk for den selvforståelse, vi har om, at vi skal være en kommune, der understøtter vidensvirksomheder, og det er forskerparken jo fyldt med, siger Jens Ive.

Borgmesteren mener også, at de job, der bliver skabt i forskerparken, hænger godt sammen med kommunens demografi.

- Det er i rigtig god samklang med den høje uddannelsesbaggrund, som vores borgere har, at der er et spændende og attraktivt erhvervsområde med jobtilbud tæt på, hvor vores borgere bor, siger Jens Ive, der også mener, at kommunen er opmærksom på at gøre sig attraktiv for et område som forskerparken.

- Vi forsøger at lytte til, hvad deres behov er. Forskerparken kom jo til os for et par år siden med deres tanker om, hvordan de kunne sætte mere tryk under kedlerne, men det krævede, at der blev lavet en ny lokalplan, og det satte vi så i gang omgående, siger Jens Ive.

