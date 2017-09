Største kulturnatprogram nogensinde

Der vil være mere end en halv snes arrangementer, der henvender sig specielt til børn - og mange andre events, som også kan appellere til børn. Der vil også være events for unge, som i vid udstrækning arrangeret af de unge selv. Flagskibet her er Natmusik i Gl. Præstegårdslunden, der gennemføres for fjerde gang. Mantziusgården går all in i år, og der vil være to bands, de lokale Little Jump og den store finale på kulturnatten, AddisAbabaBand, som er et 14-mand stort orkester fra Aarhus, som spiller afrobeat i salen på Mantzius klokken 21.00 Desuden vil der blandt andet være kor-workshop, ølentusiaster, madskattejagt, åbne værksteder, chili con carne med jazz og liv i Ung i Rudersdal. Som noget helt nyt vil Skoda komme med et par biler, som børn og kunstnere vil male på, ligesom Hovedgaden igen i år vil summe af liv, og butikkerne holder længe åbent med tilbud og særlige aktiviteter.