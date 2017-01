Støjberg: At stifte familie giver ikke ret til asyl

- Det, at man stifter familie i Danmark, giver ikke automatisk ret til asyl. For at motivere afviste asylansøgere til at rejse hjem og for at have bedre styr på, hvor de opholder sig, har vi oprettet et udrejsecenter på Kærshovedgård, der ligger mellem Brande og Ikast. Jeg mener, det er helt rimeligt, at vi beder afviste asylansøgere opholde sig der. For det er ikke meningen, at man som afvist asylansøger skal kunne leve et helt almindeligt liv i Danmark. Afviste asylansøgere har pligt til at udrejse, og det forventer jeg, at de gør, siger Inger Støjberg.