Ved et indbrud hos Ung i Rudersdal er der stjålet et pengeskab. Foto: Kenn Thomsen.

Stjal pengeskab ved indbrud

Ved et indbrud hos Ung i Rudersdal i Birkerød er der blevet stjålet et pengeskab, oplyser Nordsjællands Politi. Indbruddet, der er sket søndag morgen klokken 07.18, er sket via et kældervindue, som er blevet brudt op, og efterfølgende er en dør til et kælderrum blevet sparket op.