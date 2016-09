Stjal damecykler fra skur

Ved et indbrud i et skur på Rudersdalsvej er der blevet stjålet to damecykler, oplyser Nordsjællands Politi. Der har også været indbrud i et hus på matriklen, men her er der ifølge politiets oplysninger ikke stjålet noget. Indbruddet, der er sket i tidsrummet mellem fredag klokken 16.00 og lørdag klokken 18.00, er sket igennem et stuevindue, som er blevet brudt op med et mindre koben.