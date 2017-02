Ved et indbrud i Birkerød er der stjålet en bærbar computer, et ur og et guldarmbånd, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Kom Rasmussen

Stjal computer, ur og guldarmbånd

Ved et indbrud i en villa på Biskop Svanes Vej i Birkerød er det tirsdag mellem klokken 07.45 og 19.30 blevet stjålet en bærbar computer af mærket HP, et ur af mærket Skagen og et guld armbånd. Det oplyser Nordsjællands Politi, som også kan oplyse at indbruddet er sket gennem et stuevindue, som er blevet brudt op.