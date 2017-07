Stjal armbånd af guld og ur

Ved et indbrud i en villa på Kikhanebakken i Holte er der blevet stjålet smykker, heriblandt et armbånd af guld, og et ur af mærket Tag Heuer. Det oplyser Nordsjællands Politi, der også kan oplyse, at indbruddet er sket mellem torsdag klokken 09.00 og klokken 10.00, hvor et vindue til et soveværelse er blevet brudt op med en skruetrækker.