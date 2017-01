Se billedserie På søndag tager det traditionsrige Molboløb hul på en ny sæson. Det er løbet, hvor der både er motion til hoved og krop, og hvor alle - fra det lille barn til den 80-årige - kan dyste mod hinanden. Foto: Søllerød Orienteringsklub

Start året med et frisk løb i skoven

Rudersdal - 04. januar 2017 kl. 06:25 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 58. år i træk vil familier, unge, ældre, hurtigløbere og motionister forsøge at finde vej til posterne i skoven ved Rundforbihallen i Nærum. Det sker når det traditionsrige Molboløb skydes i gang på søndag mellem klokken 09.00 og 11.00.

- Molboløbet er et klassisk orienteringsløb, hvor man løber med et kort og skal finde et antal poster i skoven i en bestemt rækkefølge. Det usædvanlige er, at man skal svare på et spørgsmål, hver gang man finder en post, fortæller Jørgen Wisbech fra Søllerød Orienteringsklub, som arrangerer Molboløbet.

- Vi har igen i år forsøgt at lave sjove og finurlige spørgsmål. Det kan være udfordrende både at skulle løbe, finde vej og svare på spørgsmål. Men det er det, der gør Molboløbet sjovt og anderledes.

Molboløbet afvikles på årets første ti søndage, og det plejer at trække flere hundrede mennesker til de lokale skove. De yngste ligger i barnevogn, de ældste er over 80 år. Sidste år var der over 800 personer, som deltog i mindst én etape.

- Man kan vælge at løbe en bane sammen og hygge sig med det. Man kan også give den fuld gas og konkurrere med venner og familie om at få flest point. Vi har i år lavet en mellemsvær bane, da flere har givet udtryk for, at springet fra let bane til svær har været lidt for stort, siger Jørgen Wisbech.

Når man kommer i mål, får man point alt efter, hvor hurtigt man har løbet, og hvor god man har været til at svare på spørgsmålene.

Den lette bane er på omkring fire kilometer. Der ligger posterne langs stierne. Den bane er velegnet til familier med små børn, da det er muligt at gå turen med klapvogn eller barnevogn.

På de øvrige tre baner skal man væk fra stierne for at finde posterne. Man kan vælge mellem en mellemsvær bane, en kort svær og en lang svær.

Startgebyret er på 25 kroner for en voksen, og familier på op til fem personer slipper med 65 kroner. Dertil kommer et kort til 15 kroner pr. styk. Man kan få adgang til alle 10 løb ved at betale for otte løb.

Interesserede kan finde flere oplysninger om Moboløbet på www.molboloeb.dk. Her er der også mulighed for at forhånds-tilmelde sig.