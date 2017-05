Spillested modtager en halv million kroner

Spillestedet MantziusLive i Birkerød modtager 500.000 kroner fra Tuborgfondet til at etablere en ny intim scene i foyeren og imødekomme et behov for, at up-coming kunstnere får mulighed for at give koncerter med professionel lyd. Siden Mads Riishede overtog tøjlerne som kunstnerisk leder på MantziusLive, har han haft det som erklæret mål at etablere en scene i spillestedets foyer, hvilket altså nu kan realiseres.